Опубликованы кадры с последствиями ударов ВСУ по Первомайску
Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 10 апреля показал последствия обстрелов Первомайска. Удар Вооруженными силами Украины (ВСУ) там был нанесен по жилому кварталу.
В домах разбиты стекла, местные жители вынуждены жить в подвалах.
Сейчас на месте работают представители Народной милиции ЛНР в СЦКК.
«Здесь у нас очередное свидетельство ударов по жилым кварталам Первомайска. Надо сразу определить, что это спальный район. Здесь нет не то что военной инфраструктуры, здесь в принципе, кроме домов, ничего нет. Но снаряды сюда падают с пугающей периодичностью», — сообщает корреспондент.
Ранее в этот день Кулага рассказал, что жители Первомайска вынуждены добывать питьевую воду на местной водокачке под обстрелами со стороны ВСУ.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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