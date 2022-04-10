Прямой эфир
Мир
Звери из зоопарка в Мариуполе оказались на грани катастрофы из-за ВСУ
Экономика
Резервный фонд кабмина РФ увеличат на 273,4 млрд руб. для стабильности экономики
Мир
В Великобритании признали неготовность к приему беженцев с Украины
Экономика
В Госдуме предложили временно прекратить поставки газа в Евросоюз
Мир
ВС РФ уничтожили штаб и место базирования нацбата «Днепр»
Мир
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов
Мир
ВС РФ доставили гуманитарную помощь в украинское село Станислав
Мир
Выборы президента стартовали в Южной Осетии
Спорт
Петр Ян проиграл Стерлингу в бою за пояс чемпиона UFC
Мир
Фармкомпания Takeda приостановила клинические испытания лекарств в РФ
Мир
Зеленский заявил о желании решить ситуацию на Украине путем дипломатии
Сюжет:

В России выявили минимальное с июня 2021 года число случаев COVID-19 за сутки

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за сутки зафиксировано 13 056 случаев COVID-19. Это наименьший показатель с июня 2021 года. Об этом 10 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

АнтиSARSнитария: «умный» туалет предупредит о новых эпидемиях
Приставка к унитазу будет проводить анализы на коронавирус без вмешательства человека

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 11 июня, в относительном он составил 0,07%.

Также стало известно, что за сутки 29 372 пациента выздоровели, 259 человек скончались от последствий инфекции. Число смертей за сутки стало минимальным с 9 ноября 2020 года.

8 апреля сообщалось, что полный цикл вакцинации от COVID-19 с момента начала проведения кампании на территории РФ провели практически 86 млн раз. При этом вакцинацию первым компонентом сделали уже 89,7 млн человек. Уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет около 46,5%.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19.

7 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у России есть все возможности для минимизации рисков новой волны коронавируса при грамотном поведении населения и приверженности к профилактическим мерам.

В РФ продолжает проходить масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране зарегистрировано шесть препаратов, которыми могут привиться граждане: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н», вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022