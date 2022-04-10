В России выявили минимальное с июня 2021 года число случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки зафиксировано 13 056 случаев COVID-19. Это наименьший показатель с июня 2021 года. Об этом 10 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 11 июня, в относительном он составил 0,07%.

Также стало известно, что за сутки 29 372 пациента выздоровели, 259 человек скончались от последствий инфекции. Число смертей за сутки стало минимальным с 9 ноября 2020 года.

8 апреля сообщалось, что полный цикл вакцинации от COVID-19 с момента начала проведения кампании на территории РФ провели практически 86 млн раз. При этом вакцинацию первым компонентом сделали уже 89,7 млн человек. Уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет около 46,5%.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19.

7 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у России есть все возможности для минимизации рисков новой волны коронавируса при грамотном поведении населения и приверженности к профилактическим мерам.

В РФ продолжает проходить масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране зарегистрировано шесть препаратов, которыми могут привиться граждане: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н», вакцина для подростков «Спутник M».

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