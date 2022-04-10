Корреспондент «Известий» показал кадры последствий обстрела Еленовки в ДНР

Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 10 апреля показал кадры последствий обстрела украинскими военными поселка Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Журналист пообщался с семьей, которая в результате обстрела лишилась дома, машины, документов и другого имущества.

«Дом сгорел, документы в доме сгорели. Ничего нет, всё там осталось. Машина сгорела, хозяйство сгорело», — рассказала хозяйка сгоревшего дома Елена Белкина.

Ее супруг Артур получил ожоги. Он рассказал, что в момент прилета снаряда находился вместе с женой на кухне.



«Разорвало всё. Хорошо, что хоть детей в доме не было», — сказал мужчина.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что по поселку Еленовка было выпущено не менее шести снарядов.

Также стало известно, что за прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов Вооруженных сил Украины пострадали более 30 мирных жителей. Отмечалось, что в указанное время в республике зафиксированы 44 обстрела со стороны Украины, а также были «выпущены 343 единицы различных боеприпасов».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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