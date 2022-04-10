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ВСУ обстреляли трассу Донецк-Мариуполь во время движения по ней журналистов

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Съемочная группа телеканала «Известия» 10 апреля стала свидетелей обстрела трассы Донецк-Мариуполь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточнил корреспондент Алексей Полторанин, около 11 утра ВСУ обстреляли трассу снарядами 120 калибра. В этот момент по ней двигался автомобиль с журналистами.

Ранее в этот день сообщалось, что за прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали более 30 мирных жителей. В Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) также добавили, что 20 мирных жителей были ранены во время обстрелов в освобожденном ранее Мариуполе. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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