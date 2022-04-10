Жителям Первомайска приходится добывать воду под обстрелами ВСУ

Жители Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) вынуждены добывать питьевую воду на местной водокачке под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля с места событий рассказал корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

«В условиях постоянного риска местные жители добывают себе питьевую воду. Это местная водокачка. Напомню, несколько недель назад сюда прилетал украинский снаряд, в результате чего погибла женщина. Находиться здесь по-прежнему опасно. Но при этом это единственное место, где жители Первомайска, а также беженцы, которые приходят сюда из Попасной, могут получить питьевую воду», — рассказал журналист.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ совершили обстрелы по городу Ирмино в ЛНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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