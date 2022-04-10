Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 военной техники ВСУ

Минобороны России 10 апреля показало кадры уничтожения вооружения и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил РФ (ВКС).

Летчики с малых высот применили ракетное и стрелковое вооружение, они уничтожили колонну украинской техники и зенитные установки.

В Минобороны РФ добавили, что армейская авиация в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

Также в воскресенье ведомство опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ. Огневая позиция находилась в плотной промышленной застройке и была обнаружена расчетом беспилотного летательного аппарата. Затем ее уничтожили точечным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.

Накануне Министерство обороны РФ показало кадры обнаружения и уничтожения склада с боеприпасами ВСУ, который был замаскирован. Склад был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего по нему нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».