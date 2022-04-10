Прямой эфир
Мир
В Великобритании признали неготовность к приему беженцев с Украины
Экономика
В Госдуме предложили временно прекратить поставки газа в Евросоюз
Мир
ВС РФ уничтожили штаб и место базирования нацбата «Днепр»
Мир
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов
Мир
ВС РФ доставили гуманитарную помощь в украинское село Станислав
Мир
Выборы президента стартовали в Южной Осетии
Спорт
Петр Ян проиграл Стерлингу в бою за пояс чемпиона UFC
Мир
Фармкомпания Takeda приостановила клинические испытания лекарств в РФ
Мир
Зеленский заявил о желании решить ситуацию на Украине путем дипломатии
Экономика
Польша введет запрет на поставки газа и угля из РФ в ближайшие месяцы
Мир
Трамп намекнул на готовность участвовать в выборах президента США
Сюжет:

В ДНР после обстрелов ВСУ за сутки ранены более 30 мирных жителей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали более 30 мирных жителей. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 10 апреля.

Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«За прошедшие сутки поступили сведения о 31 раненом мирном жителе (24 с ранее освобожденных территорий), в том числе одном ребенке», — говорится в сообщении.

В СЦКК также добавили, что 20 мирных жителей были ранены во время обстрелов в освобожденном ранее Мариуполе. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.

Отмечается, что в указанное время в ДНР зафиксированы 44 обстрела со стороны Украины, а также «выпущены 343 единицы различных боеприпасов».

8 апреля появилось сообщение о ракетном ударе по вокзалу города Краматорск в Донецкой Народной Республике, в результате чего погибли 50 человек, в числе которых пятеро детей, и 87 человек были ранены. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Тогда глава ДНР Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. В Минобороны РФ заявили, в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией ракетной атаке по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

В ночь на 30 марта в Донецке было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой многоэтажный дом. Обрушились восьмой и девятый этажи. Из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Его осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи и доставили в нейрохирургическое отделение больницы Донецка.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022