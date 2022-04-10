В ДНР после обстрелов ВСУ за сутки ранены более 30 мирных жителей

За прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали более 30 мирных жителей. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 10 апреля.

«За прошедшие сутки поступили сведения о 31 раненом мирном жителе (24 с ранее освобожденных территорий), в том числе одном ребенке», — говорится в сообщении.

В СЦКК также добавили, что 20 мирных жителей были ранены во время обстрелов в освобожденном ранее Мариуполе. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.

Отмечается, что в указанное время в ДНР зафиксированы 44 обстрела со стороны Украины, а также «выпущены 343 единицы различных боеприпасов».

8 апреля появилось сообщение о ракетном ударе по вокзалу города Краматорск в Донецкой Народной Республике, в результате чего погибли 50 человек, в числе которых пятеро детей, и 87 человек были ранены. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Тогда глава ДНР Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. В Минобороны РФ заявили, в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией ракетной атаке по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

В ночь на 30 марта в Донецке было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой многоэтажный дом. Обрушились восьмой и девятый этажи. Из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. Его осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи и доставили в нейрохирургическое отделение больницы Донецка.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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