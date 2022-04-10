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В Херсоне российские силовики нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно»

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Российские силовики обнаружили в Херсоне документы службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно». Об этом 10 апреля сообщило «РИА Новости».

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Отмечается, что документы относятся к отделу защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области. В документах указаны имела сотрудников, из должности, а также псевдонимы агентов СБУ.

Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин.

Некоторые их найденных документов подписаны в 2021 году старшим оперуполномоченным 3-го сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старшим лейтенантом Богданом Форостией.

Не все из найденных документов доступны для публикации. Бумаги продолжают изучать специалисты РФ для определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.

Ранее, 9 марта, Вооруженные силы России обнаружили секретные документы командования Нацгвардии Украины, которые подтверждают подготовку Киевом наступления на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в марте 2022 года.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса.

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