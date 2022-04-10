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В ФРГ спрогнозировали тяжелые последствия от эмбарго на газ из РФ
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Институт немецкой экономики: Германия не обойдется без российского газа минимум два года

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ФРГ еще как минимум два года не сможет обойтись без российского газа. Данный срок обозначили в Институте немецкой экономики в Кельне в воскресенье, 10 апреля.

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По словам его директора Михаэля Хютера, ФРГ не сможет поддерживать долгое время зависящие от поставок газа отрасли при помощи дотаций, а наложить эмбарго на покупку голубого топлива из Москвы не представляется возможным, так как это приведет к остановке несколько секторов экономики.

«Производители стекла, сталелитейная промышленность, химическая промышленность, а также значительная часть автомобильной промышленности вряд ли смогут компенсировать сбои — им пришлось бы заморозить производство или даже полностью остановить его», — заявил Хютер изданию Handelsblatt.

К тому же, добавил он, лишь треть поставок газа из России можно будет заменить сжиженным газом из других стран в краткосрочной перспективе.

«Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы», — отметил директор Института немецкой экономики.

8 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. В тот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значатся: запрет на импорт энергоресурсов из России, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в РФ и др.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ в Донбассе предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

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