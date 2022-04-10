Петр Ян проиграл Стерлингу решением судей на турнире UFC 273

Российский боец ММА Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273 Джексонвилле (США). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» 10 апреля.

Российскому бойцу удалось переломить ход боя после того, как он был хуже во втором и третьем раундах, однако судьи посчитали это недостаточным для вручения Яну чемпионского пояса, и раздельным решением отдали победу его сопернику из США.

32-летний Стерлинг провел первую защиту пояса, обладателем которого стал в первом поединке с Яном в марте 2021 года. На его счету —21 победа и три поражения. У 29-летнего россиянина — 16 побед и три поражения.

Ранее, 6 января, Петр Ян подписал новый контракт с UFC на шесть боев.

7 марта 2021 года Ян проиграл в бою со Стерлингом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации. Спортсмена дисквалифицировали за запрещенный прием.