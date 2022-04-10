Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского бронетранспортера

Российское Министерство обороны 10 апреля показало кадры уничтожения бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Огневая позиция БТР находилась в плотной промышленной застройке и была обнаружена расчетом беспилотного летательного аппарата.

После обнаружения позиция была уничтожена точечным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.

Накануне Министерство обороны РФ показало кадры обнаружения и уничтожения склада с боеприпасами ВСУ, который был замаскирован. Склад был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего по нему нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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