Прямой эфир
Мир
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов
Мир
ВС РФ доставили гуманитарную помощь в украинское село Станислав
Мир
Выборы президента стартовали в Южной Осетии
Спорт
Петр Ян проиграл Стерлингу в бою за пояс чемпиона UFC
Мир
Фармкомпания Takeda приостановила клинические испытания лекарств в РФ
Мир
Зеленский заявил о желании решить ситуацию на Украине путем дипломатии
Экономика
Польша введет запрет на поставки газа и угля из РФ в ближайшие месяцы
Общество
Гинцбург отверг необходимость менять схему вакцинации от COVID-19
Мир
Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия НАТО на восточном фланге
Мир
Трамп намекнул на готовность участвовать в выборах президента США
Мир
В ДНР запретили деятельность спецмиссии ОБСЕ
Сюжет:

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского бронетранспортера

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское Министерство обороны 10 апреля показало кадры уничтожения бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Огневая позиция БТР находилась в плотной промышленной застройке и была обнаружена расчетом беспилотного летательного аппарата.

После обнаружения позиция была уничтожена точечным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.

Накануне Министерство обороны РФ показало кадры обнаружения и уничтожения склада с боеприпасами ВСУ, который был замаскирован. Склад был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего по нему нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022