ВС РФ доставили гуманитарную помощь в украинское село Станислав

Вооруженные силы России доставили гуманитарную помощь жителям села Станислав в Херсонской области Украины. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

«Мы работаем во всех населенных пунктах Херсонской области. Приезжаем с периодичностью один раз в неделю и продолжаем выдавать гуманитарную помощь», — сказал в процессе выдачи продуктов один из российских военнослужащих.

По словам местных жителей, после начавшихся в конце марта обстрелов со стороны Николаева в Станиславе не работает ни один магазин, продуктов не осталось.

В Минобороны РФ добавили, что гуманитарные акции проводятся ежедневно в различных населенных пунктах Херсонской области.

Ранее в этот день ведомство показало процесс выдачи гумпомощи жителям села Станислав.

8 апреля Минобороны РФ показало, как доставляли гуманитарную помощь в украинский город Изюм. В первую очередь помощь оказывали семьям с детьми. Людям дали предметы первой необходимости и еду.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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