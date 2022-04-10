Прямой эфир
Мир
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов
Мир
ВС РФ доставили гуманитарную помощь в украинское село Станислав
Мир
Выборы президента стартовали в Южной Осетии
Спорт
Петр Ян проиграл Стерлингу в бою за пояс чемпиона UFC
Мир
Фармкомпания Takeda приостановила клинические испытания лекарств в РФ
Мир
Зеленский заявил о желании решить ситуацию на Украине путем дипломатии
Экономика
Польша введет запрет на поставки газа и угля из РФ в ближайшие месяцы
Общество
Гинцбург отверг необходимость менять схему вакцинации от COVID-19
Мир
Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия НАТО на восточном фланге
Мир
Трамп намекнул на готовность участвовать в выборах президента США
Мир
В ДНР запретили деятельность спецмиссии ОБСЕ
Сюжет:

ВС РФ доставили гуманитарную помощь в украинское село Станислав

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России доставили гуманитарную помощь жителям села Станислав в Херсонской области Украины. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

«Мы работаем во всех населенных пунктах Херсонской области. Приезжаем с периодичностью один раз в неделю и продолжаем выдавать гуманитарную помощь», — сказал в процессе выдачи продуктов один из российских военнослужащих.

Куда идти и что делать: как беженцам получить помощь на территории РФ
К кому обращаться с вопросами об оформлении документов, о медицинской помощи и трудоустройстве

По словам местных жителей, после начавшихся в конце марта обстрелов со стороны Николаева в Станиславе не работает ни один магазин, продуктов не осталось.

В Минобороны РФ добавили, что гуманитарные акции проводятся ежедневно в различных населенных пунктах Херсонской области.

Ранее в этот день ведомство показало процесс выдачи гумпомощи жителям села Станислав.

8 апреля Минобороны РФ показало, как доставляли гуманитарную помощь в украинский город Изюм. В первую очередь помощь оказывали семьям с детьми. Людям дали предметы первой необходимости и еду.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022