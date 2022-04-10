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Минобороны сообщило о попытке Киева вывезти командиров «Азова» на сухогрузе из Мариуполя

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Украина снова предприняла попытку эвакуировать командиров националистической группировки «Азов» (против ее участников в РФ возбуждено несколько уголовных дел) и зарубежных наемников из Мариуполя. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 9 апреля, на этот раз она была предпринята по морю.

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Для проведения эвакуации главарей банды Киев решил использовать сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта. Судно под мальтийским флагом следовало из Таганрогского залива к Керченскому проливу, когда неожиданно резко изменило курс и попыталось прорваться в морской порт Мариуполь. При этом перехваты радиопереговоров экипажа показали, что сухогруз передавал сообщение: «Я «Маньяк», иду к тебе», а на берегу в этот момент ему отвечали сигнальными кострами.

«Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части», — рассказал Конашенков.

Известно, что на требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь на сухогрузе никто не реагировал. После попадания в него российской артиллерии украинский сухогруз лег в дрейф, а экипаж вышел на связь с пограничными кораблями и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков. Пострадавших на судне нет. После досмотра судно конвоируют в порт Ейск.

До этого, 5 апреля, Конашенков рассказал, что вертолеты Ми-8 Воздушных сил Украины, пытавшиеся вывезти из Мариуполя руководство группировки украинских неонацистов «Азов» по воздуху, были сбиты российскими войсками. Один вертолет был подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

Как рассказал пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета, эвакуация главарей «Азова» сорвалась из-за слабой подготовки операции. По его словам, их летательный аппарат был произведен еще в советские годы, а из оборудования у экипажа были только GPS и приборы ночного видения.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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