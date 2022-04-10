Речь канцлера ФРГ Шольца прервали свистом и недовольными криками

Выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца в субботу, 9 апреля, на митинге в поддержку Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Любеке было прервано криками недовольных немцев. Об этом сообщает издание Hamburg.de.

Со сцены канцлер заявил, что президент России Владимир Путин «разрушает будущее своей страны». Однако в ответ на эту фразу в толпе раздался свист и неодобрительные выкрики насчет самого Шольца.

По информации издания, из-за переменчивой погоды в Любеке собралось всего около 180 слушателей. Представитель полиции заявил, что на митинге оказались около 150 человек с намерением сорвать выступление СДПГ громкими криками и свистом. Однако после вызова дополнительных сил полиции ситуация нормализовалась.

Ранее, 2 апреля, Шольц эмоционально отреагировал на свист и крики во время своего выступления в Эссене. В соцсетях распространился видеоролик, на котором группа людей в последних рядах толпы кричит и свистит во время того, как Шольц говорил о том, что в Германии с солидарностью относятся к украинским беженцам, а также проблемам в здравоохранении «на протяжении всей пандемии коронавируса».

В ответ на свист Шольц сказал публике, что они могут «спокойно кричать».

Ранее, 23 марта, канцлер Германии провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого призвал к скорейшему заключению перемирия.

Шольц также отметил необходимость улучшения гуманитарной ситуации на Украине. После этого разговора он созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Глава правительства ФРГ заявил, что антироссийские санкции имеют обратный эффект. По его мнению, Европа и ее партнеры ввели весьма тяжелые антироссийские санкции. При этом ограничения направлены на экономический рост страны.

Шольц, однако, отметил значимость обратного эффекта соответствующих мер. Канцлер подчеркнул, что экономические последствия для Евросоюза должны быть преодолимы, поэтому Германия и выступила против эмбарго на российские энергоносители. Как добавил Шольц, многие другие члены ЕС, покупающие нефть, газ, уголь и другие источники сырья, согласны с предложением ФРГ.

Разговоры об отказе от российских энергоресурсов усилились на Западе на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса с 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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