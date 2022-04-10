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Финансист Тузов заявил, что реальным курсом доллара станет 74 рубля

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Курс доллара к рублю падает из-за преобладания предложения валюты над спросом. Настоящим курсом доллара станет 74 рубля. Такую точку зрения высказал в воскресенье, 10 апреля, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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Он считает, что такой прогноз оправдан, поскольку экспортеры всё еще обязаны продавать 80% валютной выручки на бирже. При этом сохраняется 12%-ная комиссия за покупку валюты.

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курс доллара к рублю», — цитирует экономиста агентство «Прайм».

Укрепление рубля продолжается уже не первую неделю. На торгах в пятницу, 8 апреля, курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с ноября, а курс евро впервые с июня 2020 года понизился до 78 рублей. Накануне курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 21 февраля, а евро — ниже 84 рублей впервые с 30 декабря.

8 апреля Центробанк РФ заявил о намерении с 11 апреля отменить комиссию в 12% на покупку валюты для брокеров. Отмечается, что комиссия на покупку валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) у брокеров действовала больше месяца — сначала она составляла 30%, но в начале марта была снижена до 12%.

8 апреля в Промсвязьбанке сообщили, что в апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой.

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