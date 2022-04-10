Гинцбург рассказал о детской назальной вакцине от COVID-19

Специалисты Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планируют начать исследования назальной вакцины от коронавируса для детей, рассказал директор НИЦ Александр Гинцбург в воскресенье, 10 апреля.

«Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 8 апреля, Гинцбург проинформировал о выходе назальной вакцины от коронавируса в гражданский оборот. По его словам состав препарата тот же самый что и у «Спутника V» и он уже развезен по регионам.

Минздрав России 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В этот же день появилась инструкция по применению препарата. Назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, следует вводить в один носовой ход на вдохе.

20 марта Гинцбург отметил, что в рамках испытаний назальной вакцины ученые доказали ее эффективность в борьбе со штаммом «Омикрон». Днем ранее он заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.

15 февраля в Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». 600 добровольцев разделили на две группы. Каждому участнику в первый и 21-й день сделали внутримышечную инъекцию и провели впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея была исследуемая вакцина, а в виде инъекции использовали плацебо, а в другой группе — наоборот.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.