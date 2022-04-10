Эксперт назвал оптимальную температуру для перехода с зимних шин на летние

Выбор момента для смены зимней резины на летнюю зависит от типа шин, которые используют автомобилисты, а также от температуры воздуха. Такое заявление сделал 10 апреля доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов.

«Если говорить про зимнюю резину, которая в настоящее время делается из более мягких составов, она нормально работает до температуры +5 градусов. Когда температура становится выше этого значения, очень резко, в разы увеличивается износ протектора. Практически каждый градус повышения температуры (выше +5 градусов. — Ред.) увеличивает износ примерно на 10%», — объяснил Зиманов в интервью радио Sputnik.

При этом автомобилисты, которые используют шипованную резину, должны заменять ее раньше. Шипованная резина эффективна при наличии на дорогах льда. В тот момент, когда автодороги очищены ото льда, шипованную резину следует сразу же менять, предупредил Зиманов.

Он также напомнил о правилах хранения шин. По его словам, хранить их на балконе не стоит — так они быстро потеряют свои свойства. Лучшее место хранения — гараж. Либо узнать об услуге хранения на станции технического обслуживания.

«Если вы меняете шины вместе с дисками, желательно, чтобы шины хранились в горизонтальном положении, если шины без дисков, можно и в стоячем положении», — резюмировал эксперт.

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