В Минобороны рассказали о попытке эвакуации командиров «Азова» из Мариуполя

Украинский сухогруз «Апачи» в пятницу, 8 апреля, попробовал зайти в порт Мариуполя, чтобы эвакуировать командиров националистической группировки «Азов» (запрещена на территории РФ) и зарубежных наемников. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщается, судно шло под флагом Мальты из Таганрогского залива к Керченскому проливу. Затем в 30 км от Мариуполя корабль неожиданно изменило курс, предприняв попытку прорваться в заблокированную морскую гавань.

Отмечается, что судно игнорировало призывы погранкораблей РФ выйти по международному каналу на связь и двигалось в направлении Мариуполя. Стрельба на предупреждение не изменила курса сухогруза.

«Во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры. Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна», — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Затем украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с российскими военными, попросив прекратить огонь и заявив о готовности выполнить все условия. Подчеркивается, что пострадавших на сухогрузе нет.

5 апреля Конашенков рассказал, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся вывезти из Мариуполя руководство группировки украинских неонацистов «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел), были сбиты российскими войсками. Один вертолет были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

Как рассказал пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета, эвакуация главарей «Азова» сорвалась из-за слабой подготовки операции. По его словам, их летательный аппарат был произведен еще в советские годы, а из оборудования у экипажа были только GPS и приборы ночного видения.

Схожая ситуация имела место и 28 марта. Тогда в районе Мариуполя Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, пролетавший над Азовским морем для эвакуации командиров группировки «Азов», а также два самолета Су-24 и один Су-25.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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