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Боксер Кудряшов пожелал Кавалари «найти ключик» к Дацику

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Сауло Кавалари сможет «найти ключик» к Вячеславу Дацику во время поединка. Такое мнение выразил российский боксер Дмитрий Кудряшов в беседе с «Известиями» 10 апреля.

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«Дацик в последнее время очень часто дерется. Это говорит о том, что он не теряет в кондиции, находится в достаточно хорошей форме для него. Дацик на ходу. С Кавалари у него будет битва характеров, но он выгладит более обученным, чем Дацик. Либо Кавалари победит по очкам, либо Дацик со своей напористостью и страшной силой завершит досрочно. Нокаутировать Вячеслава очень сложно», — заявил Кудряшов.

Кудряшов считает, что Кавалари найдет подход к Дацику во время поединка. Стоит учесть и то, что у бразильца недавно был тяжелый бой. К тому же Дацик — менее опытный боец, чем Кавалари.

«Это будет рубка, которую всем стоит посмотреть», — заключил Кудряшов.

9 апреля бразильский боксер Сауло Кавалари назвал себя «кошмаром российских бойцов». По прилете Кавалари заявил, что чувствует себя хорошо, а также, что готов к бою с российским бойцом Вячеславом Дациком.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина. Они встретятся на ринге в рамках турнира PRAVDA, который состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:15 мск.

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