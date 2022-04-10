Финансист Тузов назвал реальным курсом доллара к рублю 74 рубля за доллар

Курс доллара к рублю снижается за счет того, что сейчас на бирже предложение валюты опережает спрос и реальным курсом станет 74 руб. за доллар. С таким прогнозом выступил исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, это объясняется тем, что экспортеры продолжают продавать 80% валютной выручки на бирже, а также 12-процентной комиссией за покупку валюты.

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курс доллара к рублю», — приводит слова финансиста агентство «Прайм».

Укрепление рубля продолжается уже не первую неделю. На торгах в пятницу, 8 апреля, курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с ноября, а курс евро впервые с июня 2020 года понизился до 78 рублей. Накануне курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 21 февраля, а евро — ниже 84 рублей впервые с 30 декабря.

8 апреля Центробанк РФ заявил о намерении с 11 апреля отменить комиссию в 12% на покупку валюты для брокеров. Отмечается, что комиссия на покупку валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) у брокеров действовала больше месяца — сначала она составляла 30%, но в начале марта была снижена до 12%.