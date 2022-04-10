Трамп назвал ядерный потенциал США самым мощным в мире

Экс-президент США Дональд Трамп в субботу, 9 апреля, выступая на митинге своих сторонников в штате Северная Каролина сравнил ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона. Трансляция велась через веб-сайт Rumble.

Политик признался, что ненавидит говорить об этом, но именно благодаря ему страна стала обладательницей самого мощного ядерного потенциала.

«Честно говоря, [президент России Владимир] Путин, тебе тоже не следует об этом говорить. А если они об этом говорят, нам нужен тот, кто знает, как ответить, а не просто сказать: «Ой, там ядерное оружие», — отметил Трамп.

Ранее, 1 апреля, Соединенные Штаты решили отменить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, отложенные ранее. По словам представителя Пентагона Энн Стефанек, таким образом Вашингтон решил снизить ядерную напряженность. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3») должны были пройти в Соединенных Штатах в начале марта. Однако Пентагон заявил об их отмене.

Позднее, 3 марта, госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что решение отложить ядерные учения связано с нежеланием способствовать эскалации. По словам Нуланд, это решение доказывает, что у Вашингтона нет намерений участвовать в «каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы».

Ранее в тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны. Министр отметил, что условия применения Россией ядерного оружия описаны в военной доктрине.

28 февраля президент США Джо Байден развеял опасения американцев насчет угрозы возникновения ядерной войны. Позже официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что американское правительство не видит оснований повышать уровень готовности своих ядерных сил. Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой, заверила Псаки.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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