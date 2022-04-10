Зеленский заявил о желании решить ситуацию на Украине путем дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 апреля, заявил о желании Киева сохранить возможности дипломатического решения ситуации в стране.

«Мы не хотим терять возможности дипломатического решения, если они для нас есть», — заявил он в интервью агентству Associated Press.

Зеленский добавил, что западные страны поставляют недостаточное количество оружия Киеву.

Ранее, 9 апреля, Зеленский сообщил, что Украина намерена продолжить переговоры с Россией, так как это единственный выход из сложившейся ситуации.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались.

За день до этого Лавров прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой. Как отметил дипломат, документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений, которые стороны зафиксировали на переговорах в Стамбуле.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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