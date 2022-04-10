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Фармкомпания Takeda приостановила клинические испытания лекарств в РФ

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Японская фармацевтическая компания Takeda Parmaceutical приостановила новые клинические испытания лекарств и инвестиции в них на территории России, о чем в воскресенье, 10 апреля, сообщило издание Nikkei.

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Такое решение Takeda приняла на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, отмечает газета.

«Россия и Украина имеют более масштабное, чем Япония, присутствие в международных клинических испытаниях, и есть опасения, что перерыв в испытаниях повлияет на график разработки новых лекарств», — сказано в сообщении

Газета уточняет, что, согласно докладу Института исследований фармацевтической промышленности, Россия занимала в 2019 году 11-е место в мире по числу проведенных за период с 2000 по 2018 года испытаний.

5 апреля общественное движение «Рак излечим», объединяющее врачей и онкобольных, заявило о недопустимости исключения россиян из международных клинических исследований и призвало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций (ООН) и Красный Крест помочь спасти пациентов. Организация направила соответствующее письмо адресатам.

16 марта американская биофармакологическая компания AbbVie объявила, что приостанавливает поставок продуктов для эстетической медицины. В частности, речь идет о поставках филлеров и ботокса.

На фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса ряд брендов и компаний принял решение приостановить работу на территории страны. Так западные компании отреагировали на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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