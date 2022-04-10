В ФРГ спрогнозировали тяжелые последствия от эмбарго на газ из РФ

Германия должна постепенно бороться со своей зависимостью от российского газа, иначе ее ждут тяжелые экономические последствия, заявил в субботу, 9 апреля, премьер Баварии Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung.

«Я разделяю мнение федерального правительства о том, что в краткосрочной перспективе мы можем обойтись без нефти и угля из России. С газом намного сложнее. Мы должны учитывать последствия для большинства населения», — отметил он.

По мнению Зедера, при резком эмбарго на российский газ, в ФРГ начнется безработица, социальный спад и кризис демократии.

Ранее, 8 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. Ранее в этот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значатся: запрет на импорт энергоресурсов из России, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в РФ и др.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметила, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ на Украине предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

В тот же день руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников заявил, что возможный запрет на закупку российской нефти может привести к росту цен на нее до $150 за баррель. По его словам, в наибольшей степени от поставок российской нефти зависят Германия и страны Центральной и Восточной Европы, от нефтепродуктов — Финляндия и страны Прибалтики.

2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию ФРГ в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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