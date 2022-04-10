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Серийный номер упавшей на Краматорск ракеты показал принадлежность Украине

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Ракета «Точка-У», которая использовалась при атаке на мирных жителей Краматорска, судя по серийным номерам, принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 9 апреля, сообщается в Telegram донецкого телеканала «Юнион».

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«В Сети появился серийный номер ракеты Точка-У, упавшей накануне на вокзал в Краматорске. Ракета 9М79-1, серийный номер Ш91579», — отмечают эксперты, привлеченные телеканалом.

Подчеркивается, что ракета с такими номерами числилась на балансе ВСУ.

Ранее украинскими боевиками использовались ракеты той же серии со следующими номерами: «Ш915611» (в Бердянске), «Ш915516» (в Мелитополе), уточняется в сообщении.

Примечательно, что на изображениях в украинских СМИ серийный номер «Точки-У» был размыт.

8 апреля Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения в результате удара украинскими войсками «Точкой-У» по Краматорску.

В ведомстве отметили, что уже предварительно установлена личность командира бригады. В настоящее время устанавливается и круг лиц, исполнивших его приказ.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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