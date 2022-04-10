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Замглавы МИД Шинковский: Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы

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Польша полностью запретит российские газ и уголь в ближайшие несколько месяцев. Такое заявление сделал заместитель главы МИД страны Шимон Шинковский 9 апреля в инnервью изданию Berliner Zeitung.

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Во время интервью дипломат рассказал, что ранее Варшава высказывалась о готовности ввести подобные меры в любой момент. При этом он признал, что действия, которые Польша предпримет в одиночку, не окажут почти никакого влияния на экономику России.

«Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл», — заключил дипломат.

6 апреля заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что считает слабым новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Дипломат сообщил, что Польша хочет, чтобы ЕС ввел эмбарго на все энергоносители из РФ.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции против Москвы в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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