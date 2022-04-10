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Польша введет запрет на поставки газа и угля из РФ в ближайшие месяцы

Замглавы МИД Шинковский: Польша запретит поставки газа и угля из РФ в ближайшие месяцы
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Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский заявил об отказе страны от российского газа и угля в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в субботу, 9 апреля, в интервью газете Berliner Zeitung.

«Санкции выжимают все соки из тех, кто их применяет»
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По его словам, подобный шаг со стороны только одной страны существенно не повлияет на экономику России, поэтому смысл имеет только коллективное решение всех европейских стран.

«Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», — сказал дипломат.

Как отметило 8 апреля британское издание Daily Express, пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну.

Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Также Германия за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

Ранее, 5 апреля, немецкий телеканал Die Welt заявил, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. СМИ отмечает, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета.

В этот же день в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Так, в частности, ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

5 апреля, в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики.

Так, согласно новым санкциям, ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Новый пакет включает запрет на участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе и на любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Помимо этого ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

На следующий день замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский счел слабым новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Дипломат подчеркнул, что Польша хочет, чтобы ЕС ввел эмбарго на все энергоносители из РФ. Кроме того, Яблоньский считает, что необходима полная конфискация российского имущества и активов в Европе.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции против Москвы в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

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