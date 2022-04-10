Прямой эфир
Общество
Гинцбург отверг необходимость менять схему вакцинации от COVID-19
Экономика
Польша введет запрет на поставки газа и угля из РФ в ближайшие месяцы
Мир
В МО сообщили об эвакуации за сутки более 26 тыс. человек с Украины и Донбасса
Армия
Россия доставила почти 10 тыс. т гуманитарной помощи на Украину
Мир
Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьеру Имрану Хану
Мир
В результате обстрела ВСУ были ранены 13 мирных жителей Мариуполя
Мир
Зампостпреда РФ при ООН назвал очевидной причастность ВСУ к трагедии в Краматорске
Мир
В Госдуме призвали к отставке Борреля после его слов об Украине
Культура
Эрмитаж рассказал о задержанных на границе с Финляндией картинах
Мир
Вучич объявил о намерении Сербии закупить у Турции БЛА Bayraktar
Мир
Зеленский заявил о намерении Великобритании восстанавливать Киев

Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия НАТО на восточном фланге

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие на восточном фланге
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планы НАТО по наращиванию военного присутствия на восточных рубежах раскрыл в воскресенье, 10 апреля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Sunday Telegraph.

Затянуть полюса: что значит для России саммит НАТО
Как эксперты оценивают результаты встречи членов альянса

По его словам, в настоящий момент Североатлантический альянс находится на пути «фундаментальной трансформации», причиной которой стала российская спецоперация по защите населения Донбасса.

На восточном фланге альянса уже находятся около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в 10 раз больше, чем несколько месяцев назад, уточнил он, подчеркнув, что их число будет расти.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командиров предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», — указал Столтенберг.

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль убежден в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. По его словам, любое расширение деятельности НАТО, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.

Так Песков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции России по защите Донбасса.

26 февраля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы». Сенатор отметил, что альянс не отвечает на реальные вызовы, с которыми сталкивается западный мир, например с терроризмом или пандемией коронавируса, однако борется с выдуманными и гипотетическими угрозами.

24 февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

Россия в этот день, 24 февраля, начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022