Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия НАТО на восточном фланге

Планы НАТО по наращиванию военного присутствия на восточных рубежах раскрыл в воскресенье, 10 апреля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Sunday Telegraph.

По его словам, в настоящий момент Североатлантический альянс находится на пути «фундаментальной трансформации», причиной которой стала российская спецоперация по защите населения Донбасса.

На восточном фланге альянса уже находятся около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в 10 раз больше, чем несколько месяцев назад, уточнил он, подчеркнув, что их число будет расти.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командиров предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», — указал Столтенберг.

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль убежден в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. По его словам, любое расширение деятельности НАТО, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.

Так Песков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции России по защите Донбасса.

26 февраля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы». Сенатор отметил, что альянс не отвечает на реальные вызовы, с которыми сталкивается западный мир, например с терроризмом или пандемией коронавируса, однако борется с выдуманными и гипотетическими угрозами.

24 февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

Россия в этот день, 24 февраля, начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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