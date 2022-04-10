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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 10 апреля

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В воскресенье, 10 апреля, москвичей ожидает облачная погода. Временами будет идти дождь, о чем говорится в сообщении Гидрометцентра России.

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Днем в Москве температура воздуха составит +9…+11 градусов, ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов.

В Подмосковье в дневные часы будет 9–14 градусов тепла, в ночные похолодает до 0…+5 градусов.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

8 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что похолодание в Москве начнется в ночь на субботу, 9 апреля, и все выходные будут идти дожди. Также в апреле еще ожидаются заморозки.

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