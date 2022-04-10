НАТО будет наращивать военное присутствие на восточных границах альянса

Североатлантический альянс рассматривает варианты развернуть дополнительные силы на восточных границах блока. Такое заявление 9 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал изданию The Telegraph.

Столтенберг заявил, что НАТО сейчас находится в процессе «фундаментальной трансформации», которая была спровоцирована проведением Россией спецоперации в Донбассе.

Он также отметил, что на восточной границе альянса уже размещено около 40 тыс. военнослужащих блока, что в десять раз больше, чем несколько месяцев назад. Их количество будет только расти, пообещал генеральный секретарь.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 8 апреля, заявил журналистам, что Кремль убежден в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. Любое расширение деятельности этого альянса, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности, добавил он.