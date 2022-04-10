Роналду разбил телефон болельщика после проигрыша команды «Эвертону»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в субботу, 9 апреля, после поражения со счетом 1:0 от «Эвертона» в матче 32-го тура чемпионата Англии разбил телефон болельщика, выходя со стадиона.

В социальных сетях появилось видео, на котором португалец выходит с поля, проходит мимо трибун и с силой ударяет по руке болельщика с телефоном, на который тот, видимо, снимал легенду футбола.

Позже Sky Sports сообщил, что Роналду извинился за свое поведение. Он признался: ему тяжело справляться с эмоциями в трудные моменты.

«Тем не менее, мы всегда должны проявлять уважение, терпение и подавать пример всей молодежи, которая любит красивую игру», — цитирует его издание.

Затем футболист в качестве извинения пригласил фаната на следующую игру.

Отмечается, что футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен провести собственное расследование инцидента.

В январе 2022 года Роналду вошел в символическую сборную лучших игроков 2021 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). В нее также были включены нападающие Лионель Месси и Роберт Левандовски.