Прямой эфир
Мир
Трамп назвал Байдена виновником роста цен на топливо в США
Экономика
Польша введет запрет на поставки газа и угля из РФ в ближайшие месяцы
Общество
Гинцбург отверг необходимость менять схему вакцинации от COVID-19
Мир
Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия НАТО на восточном фланге
Мир
Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьеру Имрану Хану
Мир
В результате обстрела ВСУ были ранены 13 мирных жителей Мариуполя
Мир
Зампостпреда РФ при ООН назвал очевидной причастность ВСУ к трагедии в Краматорске
Мир
В Германии состоялся автопробег против дискриминации русскоязычных
Экономика
Экономист заявил о снижении цен на технику на фоне укрепления рубля
Мир
Вучич объявил о намерении Сербии закупить у Турции БЛА Bayraktar
Мир
Зеленский заявил о намерении Великобритании восстанавливать Киев
Сюжет:

Спикер Госдумы Володин призвал Евросоюз к немедленной отставке Борреля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель должен немедленно уйти в отставку после заявления о приоритете военного разрешения ситуации на Украине. Об этом 9 апреля высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выбивать путь: куда направятся российские войска после Мариуполя
Полное взятие города станет крупнейшим военным успехом с начала спецоперации, считают эксперты

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путем... Сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию. Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

9 апреля Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза высказался о желательности разрешения конфликта военным, а не дипломатическим путем. Лидеры стран Евросоюза не делали подобных заявлений ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Такие высказывания не звучали и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

До этого, 7 апреля, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. По его словам, таким образом поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для этой страны, увеличится до €1,5 млрд.

5 марта в российском Министерстве иностранных дел призвали ЕС и НАТО прекратить поставку вооружений на Украину. Мария Захарова, официальный представитель ведомства, акцентировала внимание на том, что за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022