Спикер Госдумы Володин призвал Евросоюз к немедленной отставке Борреля

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель должен немедленно уйти в отставку после заявления о приоритете военного разрешения ситуации на Украине. Об этом 9 апреля высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путем... Сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию. Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

9 апреля Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза высказался о желательности разрешения конфликта военным, а не дипломатическим путем. Лидеры стран Евросоюза не делали подобных заявлений ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Такие высказывания не звучали и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

До этого, 7 апреля, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. По его словам, таким образом поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для этой страны, увеличится до €1,5 млрд.

5 марта в российском Министерстве иностранных дел призвали ЕС и НАТО прекратить поставку вооружений на Украину. Мария Захарова, официальный представитель ведомства, акцентировала внимание на том, что за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.