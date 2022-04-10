Умер автор шпионских романов — британский писатель Джек Хиггинс

Писатель, автор триллеров и шпионских романов Джек Хиггинс скончался в Великобритании в возрасте 92 лет, о чем в субботу, 9 апреля, сообщила газета Metro со ссылкой на сотрудничавшее с литератором издательство Harper Collins.

По его данным, Хиггинс (настоящее имя Гарри Паттерсон) умер в собственном доме на острове Джерси в проливе Ла-Манш.

«Он [Хиггинс] был классическим писателем триллера: инстинктивным, жестким, безжалостным», — отметил исполнительный директор HarperCollins Чарли Редмэйн.

Джек Хиггинс родился в городе Ньюкасл-апон-Тайн в 1929 году. За всю жизнь написал 85 произведений. Свое литературное творчество он начал в 1959 году, когда работал учителем психологии в школе в Лидсе. Его дебютным романом стал «Печальный ветер с моря».

Мировая известность пришла к писателю в 1975 году после выхода романа «Орел приземлился». По всему миру было продано более 50 млн экземпляров этой книги. В 1976 году роман экранизировали, главные роли в фильме исполнили актеры Роберт Дювалл и Майкл Кейн.

Среди других его романов: «Отходная молитва» (1987), «Ангел смерти» (1995), «День расплаты» (2000) и другие.

В 2017 году писатель выпустил последний роман — «Полуночный колокол», который попал в список бестселлеров газеты The Sunday Times.