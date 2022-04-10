Пленный украинский солдат заявил о 200-300 иностранных наемниках на заводе «Азовсталь»

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о количестве боевиков на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, о чем стало известно в субботу, 9 апреля.

По словам задержанного, на заводе сейчас находятся около 200-300 наемников. Из какой они страны, не уточняется. Кроме того, что на «Азовстали» остались 1500-2000 боевиков «Азова» (запрещенная в РФ организация), сообщил пленный солдат на видео, представленном в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

9 апреля «Известия» продемонстрировали кадры завода «Азовсталь» — последнего убежища украинских боевиков. На видео показана дымящаяся территория большого здания, где последнее время шли бои.

8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от националистов на 98%. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который был переоборудован ими в крепость.

Во вторник, 5 апреля, он также заявлял, что большая часть артиллерии и живой силы противника уничтожена. Подобная положительная динамика, подчеркивал он, наблюдается повсюду.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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