Городу Рубежному в Луганской народной республике (ЛНР) грозит экологическая катастрофа из-за подорванной националистами на химзаводе цистерны с азотной кислотой. Об этом «Известия» узнали в субботу, 9 апреля.

«Когда происходит такой взрыв на воздухе, пары азотной кислоты будут распространяться по большому объему, разгоняться воздухом и разбавляться. Пары азотной кислоты тяжелее воздуха, поэтому быстрого уменьшения концентрации не будет происходить. Люди, которые находятся в низинах, тоже могут погибнуть», — рассказал доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин.

Отмечается, что после взрыва на химзаводе облако желто-рыжего дыма поднялось над домами. Ветром его разносит по всему городу.

По словам Мустафина, азотная кислота может вызвать отек легких, ожоги или даже смерть.

Ранее в этот же день в городе Рубежное вновь подорвали цистерну с азотной кислотой. По данным Луганского информационного центра, цистерна была подорвана украинскими нацбатами.

5 апреля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

В народной милиции ЛНР тогда добавили, что в Рубежном распространилось облако отравляющего вещества, что может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденного силами ЛНР села Кудряшовка.

Тогда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн. По данным ведомства, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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