Минобороны России показало тыловое обеспечение подразделений ВДВ

Министерство обороны РФ показало, как происходит материально-техническое обеспечение (МТО) подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в полевых условиях.

В месте расположения подразделений ВДВ есть всё для повседневной жизни воинской части: полевая кухня, столовая, комната бытового обслуживания, баня и прачечная, заправки для техники. Все создано для того, чтобы создать комфортные условия для проживания личного состава.

Основная задача подразделений МТО — снабжение подразделения. Подвоз боеприпасов, горючего, обмундирования, еды, лекарств — всё на них. Чтобы подвозить припасы вовремя, подразделения МТО имеют в своем распоряжении современную военную технику.

В столовой организовано трехразовое питание. Сегодня бойцам дадут на обед щи, рисовую кашу с мясом, чай и дополнительное питание. Также полевая кухня выпекает свежий хлеб. Для его изготовления просеивается мука, замешивается и настаивается тесто, которое потом расфасовывается в формы и запекается в духовом шкафу.

Старшина сводной роты Александр показал, как военнослужащие могут ухаживать за формой и внешним видом.

«Для поддержания внешнего вида военнослужащих создан уголок бытового обслуживания, где есть всё необходимое для приведения внешнего вида в порядок. Как формы, так и внешнего вида. Здесь сосредоточен лоскутный материал для ремонта одежды, иголки, нитки, утюг, машинка для стрижки и самое необходимое, что может понадобиться военнослужащему в полевых условиях», — продемонстрировал он.

8 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов побывал в мобильном военном городке Вооруженных Сил РФ, развернутом недалеко от передовой проводимой на Донбассе специальной военной операции по защите мирного населения. Там ему показали всё, что нужно солдатам во время операции — от полевой казармы и медицинского пункта до кухни.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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