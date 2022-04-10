Минобороны показало выдачу гуманитарной помощи в Херсонской области

Министерство обороны РФ показало, как российские военные доставляют гуманитарный груз жителям села Станислав в Херсонской области.

«Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается выдача гуманитарной помощи в населенном пункте Станислав. Как видите, выдаются продукты первой необходимости: это крупы, сахар, мука, макаронные изделия, а также ряд консервов — килька, тушенка и сгущенное молоко. Мы работаем во всех населенных пунктах Херсонской области. Приезжаем с периодичностью один раз в неделю и продолжаем выдавать гуманитарную помощь», — сообщил в процессе выдачи гуманитарной помощи военнослужащий ВС РФ Дмитрий.

Жители села рассказывают, что после начала обстрелов села со стороны Николаева в городе перестали работать все магазины с продуктами. По этой причине доставляемый российскими солдатами гуманитарный груз так важен.

Российские военные намерены регулярно помогать населению Станислава.

Российские военные каждый день проводят гуманитарные акции в различных населенных пунктах Херсонской области. Продуктовые наборы и товары первой необходимости в украинские города доставляются колоннами МЧС России и грузовым автотранспортом Минобороны России.

8 апреля Минобороны РФ показало, как доставляли гуманитарную помощь в украинский город Изюм. Весь груз был передан жителям. В первую очередь помощь оказывали семьям с детьми. Людям дали предметы первой необходимости и продуктовые наборы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие военное содействие в том числе.