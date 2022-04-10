Государственный Эрмитаж рассказал о задержанных на границе с Финляндией картинах, среди которых полотна Кановы, Лебрена, Энгра и Карлини. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил в своем Telegram-канале музей.

Речь идет об экспонатах Государственного Эрмитажа, участвовавших в выставке «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», организованной постоянным партнером Эрмитажа — итальянскими галереями в Милане.

Среди них — работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрена, картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини.

В выставке также принимали участие музеи-заповедники «Гатчина», «Павловск», «Царское Село» и другие музейные собрания России. Как заявили в Эрмитаже, экспозиция имела большой успех.

Музей выразил благодарность МИД РФ, сотрудникам дипведомства России в Финляндии, Министерству культуры, МИД Финляндии и Федеральной таможенной службе за поддержку и помощь.

Сообщается, что картины вернулись на территорию РФ.

Ранее, 9 апреля, минкульт Франции сообщил, что две картины из коллекции Морозовых останутся в стране. Одно полотно из собрания российского бизнесмена оставят на французской земле, «пока активы ее владельца <…> будут замороженными».

Второе произведение, принадлежащее Днепропетровскому музею изобразительных искусств, также возвращать не собираются до смягчения ситуации на фоне военной спецоперации в Донбассе, так как транспортировка картин пока небезопасна.

О том, что Франция отказывается возвращать картины из коллекции мецената Ивана Морозова, информация появилась 12 марта. С 22 сентября до 3 марта работы должны были выставляться в парижском фонде Louis Vuitton, однако в феврале власти Франции продлили срок выставки до 3 апреля. Они объяснили это решение высоким интересом у посетителей и сложностью возвращения картин в Россию из-за санкций.

3 апреля стало известно о том, что в Финляндии пограничники задержали три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж. Перевозивших картины водителей несколько часов не выпускали из машин. Как рассказал «Известиям» брат одного из водителей — Анатолий Огурцов, все задержанные находятся в порту в Хельсинки.