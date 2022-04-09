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Зампостпреда РФ при ООН назвал очевидной причастность ВСУ к трагедии в Краматорске

Зампостпреда РФ при ООН: виновность киевского режима в трагедии в Краматорске очевидна
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Россия не располагает ракетами «Точка-У», заявил в субботу, 9 апреля, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, указав на очевидность вины киевских властей в обстреле вокзала в Краматорске.

«У-точечные» данные: кто нанес удар по мирным людям на вокзале Краматорска
На месте трагедии обнаружены остатки кассетного боеприпаса комплекса, активно применяющегося ВСУ

«Важное продолжение развенчания операции Украины под чужим флагом в Краматорске. У России нет ракет «Точка-У» в принципе. Те, у кого есть глаза и кто включает голову, должны быть еще больше уверены в виновности киевского режима в этом ужасном преступлении», — написал он на своей странице в Twitter.

8 апреля произошел ракетный удар по городу Краматорск. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Глава назначенной Киевом военной областной донецкой администрации Павел Кириленко сообщил, что число погибших в результате обстрела вокзала Краматорска увеличилось до 50. Из них пятеро — дети. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по данному факту.

В Минобороны РФ заявили, что все заявления о якобы совершенной Россией «ракетной атаке» по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что в России последние комплексы «Точка-У» были сняты с вооружения в 2019 году.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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