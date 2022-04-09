Британия направит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов

Лондон передаст Киеву 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в администрации британского премьера Бориса Джонсона.

«Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России», — заявили в резиденции главы британского правительства после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Сообщается, что данное оружие дополнит другую поставку военной помощи на сумму £100 млн, в которую входят ракеты Starstreak, противотанковые ракеты и боеприпасы.

«Я дал ясно понять сегодня, что Соединенное Королевство непоколебимо поддерживает украинцев в их продолжающейся битве. Мы [готовы помогать] в долгосрочной перспективе», — цитируют слова Джонсона в его администрации.

Встреча Зеленского и Джонсона проходила тет-а-тет в Киеве ранее в этот день. 2 апреля газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы. Источник отметил, что Джонсон заверил украинского лидера, что он получит всё, что запрашивает, если это есть у Великобритании.

Ранее, 5 апреля, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что страны Запада будут стараться продлить конфликт на Украине. По его словам, делать они это будут, поставляя оружие Киеву, в то время на саму Украину Западу «наплевать».

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о возможности альянса перевооружить и переоснастить ВС Украины. По его словам, НАТО оказывает военную поддержку Украине исключительно в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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