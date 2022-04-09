Губернатор Курской области сообщил об обстрелах пограничного поста со стороны Украины

Пограничный пост в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом 9 апреля заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, огневая точка была подавлена ответным огнем российских пограничников и вооруженных сил.

«Держу постоянную связь с военными. Ситуация в приграничных районах под контролем», — подчеркнул губернатор, призвав жителей сохранять спокойствие.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что позиции российских пограничников обстреляли в Суджанском районе Курской области. По словам Старовойта, ответным огнем российских пограничников огневые точки тогда тоже были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

До этого, 29 марта, губернатор Курской области также сообщал, что в тот день был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино на российско-украинской границе в регионе. Он отметил, что обстрел производился со стороны Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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