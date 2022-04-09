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В МО сообщили об эвакуации за сутки более 26 тыс. человек с Украины и Донбасса

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За прошедшие сутки из опасных районов Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в РФ эвакуировали 26,7 тыс. человек. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация в Донбассе 9 апреля. Текстовая трансляция
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«За прошедшие сутки без участия украинских властей из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них — 3447 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 704 434 человека, из которых 135 153 — дети», — заявил он.

Мизинцев отметил, что из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны спасли 134 299 человек, в том числе за истекшие сутки — 716.

Также Россия со 2 марта доставила почти 10 тыс. т гуманитарной помощи на Украину, проведена 781 гуманитарная акция. По его словам, за сутки было проведено девять гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 197 т предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Кроме того, генерал-полковник подчеркнул, что ВС России открыли гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях, а также дополнительный маршрут по просьбе Германии, Турции и Франции из Мариуполя.

Он добавил, что националисты на Украине продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6362 гражданина из 13 стран.

8 апреля военнослужащие Вооруженных сил РФ доставили в город Изюм Харьковской области более 60 т продовольствия. Весь груз был передан жителям. В первую очередь помощь оказывали семьям с детьми. Людям дали предметы первой необходимости и продуктовые наборы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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