Великобритания направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов. Об этом 9 апреля сообщила администрация британского премьер-министра Бориса Джонсона после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России», — отметили в резиденции главы правительства Великобритании.

Отмечается, что это вооружение станет дополнением к объявленной накануне поставке военной техники на сумму £100 млн, включающей зенитные ракеты Starstreak, 800 противотанковых ракет и боеприпасов для нанесения высокоточных ударов.

Ранее, 5 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что страны Запада будут стараться продлить конфликт на Украине. По словам постпреда, делать они это будут, поставляя оружие Киеву, в то время на саму Украину Западу наплевать.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о возможности альянса перевооружить и переоснастить вооруженные силы Украины. По его словам, НАТО оказывает военную поддержку Украине исключительно в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, заявила, что на складах вооруженных сил Германии почти не осталось оружия, которое может быть поставлено Украине. При этом она подчеркнула, что ФРГ не отказывается от поставок вооружения в эту страну.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.