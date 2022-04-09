Антонов заявил, что Россия не потерпит убийств и пыток военнопленных

Россия не потерпит пыток, убийств российских солдат и уничтожения мирных граждан на Украине. Об этом 9 апреля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», — сказал он на онлайн-конференции Института Шиллера.

Ранее, 6 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

До этого, 5 апреля, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео расстрела украинскими вооруженными формированиями умирающего российского пленного. В связи с этим он поручил следователям возбудить уголовное дело.

27 марта Бастрыкин сообщил, что в интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. Он отметил, что на распространенном в Сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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