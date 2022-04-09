Корреспондент «Известий» показал обстановку рядом с заводом «Азовсталь»
Журналист телеканала «Известия» Роман Польшаков 9 апреля побывал рядом с заводом «Азовсталь», который заняли украинские боевики. Именно оттуда пытаются эвакуировать боевиков националистической группировки «Азов».
Так, Польшаков показал места, которые еще недавно были заняты боевиками.
«Мы на корабле возле «Азовстали». Здесь есть жгуты, медикаменты. Здесь тоже прятались боевики. Видно, что вата в крови. Как раз здесь, по всей видимости, оказывали первую помощь», — передает с места корреспондент.
Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от националистических батальонов на 98%. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который был переоборудован ими в крепость, уточнил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.
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