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Корреспондент «Известий» показал обстановку рядом с заводом «Азовсталь»

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Журналист телеканала «Известия» Роман Польшаков 9 апреля побывал рядом с заводом «Азовсталь», который заняли украинские боевики. Именно оттуда пытаются эвакуировать боевиков националистической группировки «Азов».

Так, Польшаков показал места, которые еще недавно были заняты боевиками.

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«Мы на корабле возле «Азовстали». Здесь есть жгуты, медикаменты. Здесь тоже прятались боевики. Видно, что вата в крови. Как раз здесь, по всей видимости, оказывали первую помощь», — передает с места корреспондент.

Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от националистических батальонов на 98%. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который был переоборудован ими в крепость, уточнил Кадыров.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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