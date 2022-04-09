Минобороны заявило об обстреле сухогруза, пытавшегося эвакуировать «Азов»

Российские корабли вечером 8 апреля обстреляли украинский сухогруз «Апачи», который, по данным Минобороны, пытался войти в порт Мариуполя для эвакуации лидеров националистической группировки «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел). Об этом 9 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валлетта, под мальтийским флагом следовал из Таганрогского залива к Керченскому проливу. Затем судно изменило курс следования и попыталось прорваться в морской порт Мариуполь. На предупредительную стрельбу и требования выйти по международному каналу на связь сухогруз не реагировал.

Конашенков отметил, что судно продолжало двигаться к порту Мариуполь, передавая сообщения: «Я «Маньяк», иду к тебе».

Для блокирования движения судна-нарушителя кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь.

«В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна. После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков», — пояснил представитель Минобороны.

В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на украинском судне нет, пояснил генерал-майор.

5 апреля вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся вывезти из Мариуполя руководство «Азова», были сбиты российскими войсками. Один вертолет был подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

Как рассказал пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета, эвакуация главарей «Азова» сорвалась из-за слабой подготовки операции. По его словам, их летательный аппарат был произведен еще в советские годы, а из оборудования у экипажа были только GPS и приборы ночного видения.

24 марта боец чеченского подразделения ВС РФ рассказал в беседе с корреспондентом «Известий», что украинские националисты бегут из Мариуполя.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».