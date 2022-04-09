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Бойцы Никулин и Бикрев устроили словесную перепалку перед поединком

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Бойцы Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев устроили словесную перепалку перед поединком на турнире PRAVDA.

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Как пояснил Никулин, от своего оппонента он услышал фразу о бое в «Никулинском цирке» и решил ответить Бикреву, сказав, что «главной зверушкой этого цирка» будет он.

«Тимур, что-то у тебя с головой после боя на Fight Nights совсем тяжело стало. Я тебе напомню, что назвал тебя директором цирка. А то, что вот ты за слова решил спросить, мамкин ты бандит, то 15 апреля я тебе в ринге покажу, кто там зверушка, а кто зверь настоящий. Так что готовься, дружочек», — приводит слова Бикрева паблик во «ВКонтакте» «Hardcore Fighting l Кулачные бои и поп-мма».

Днем ранее Никулин рассказал об ожиданиях от поединка с Бикревым. По его словам, у него есть все шансы на победу, потому что у Бикрева был год простоя.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина. Они встретятся на ринге в рамках турнира PRAVDA, который состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:15 мск.

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