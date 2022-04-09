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В Москве машина после ДТП сбила женщину с детьми

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В Москве в субботу, 9 апреля, на Осташковской улице столкнулись две машины, после чего одна из них сбила женщину с двумя детьми, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации, авария случилась в 16:00.

«В результате одна из машин после столкновения совершила наезд на женщину, у которой была коляска с 10-месячным ребенком, также с ней был пятилетний мальчик. Пострадавшие будут направлены на обследование в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

6 апреля прокуратура Мордовии возбудила уголовное дело после ДТП в Краснослободском районе с пьяным водителем, сбившим троих детей. Сама авария случилась вечером 5 апреля на пятом километре дороги Гумны–Плужное–Тенишево–Шаверки.

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