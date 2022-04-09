Захарова назвала Евросоюз экономическим отделом НАТО

Евросоюз (ЕС) превратился в отдел экономических сношений НАТО. Об этом 9 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о конфликте на Украине, который надо выиграть «на поле боя».

«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Боррель написал в своем аккаунте в Twitter, что в ходе визита в Киев впервые в истории ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры ЕС не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Подобных высказываний не было и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Вашингтон и его страны-союзники контролируют киевский режим и толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий.

До этого, 5 марта, в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.