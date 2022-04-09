Прямой эфир
Мир
Боррель пожелал разрешения конфликта на Украине военным путем
Мир
В ЛНР обвинили ВСУ в подрыве цистерны с азотной кислотной в городе Рубежное
Мир
Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве
Экономика
Мантуров допустил трехкратный рост производства косметики в РФ
Наука
Корабль Crew Dragon c первым экипажем космических туристов состыковался с МКС
Туризм
В Турции планируют создать авиакомпанию только для туристов из РФ
Мир
Франция решила оставить себе две картины из коллекции Морозовых
Мир
Зеленский расширил список возможных стран — гарантов безопасности Украины
Мир
ЕС прекратил пропуск зарегистрированного в РФ и Белоруссии транспорта
Мир
Более 80 горняков остаются под землей из-за обстрелов ВСУ шахт в Донецке
Интернет
Комиссия Госдумы планирует ограничить способы заработка Google в России
Сюжет:

Захарова назвала Евросоюз экономическим отделом НАТО

Представитель МИД Захарова назвала Евросоюз экономическим отделом НАТО
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) превратился в отдел экономических сношений НАТО. Об этом 9 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о конфликте на Украине, который надо выиграть «на поле боя».

Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад
Кто выступает против разрыва контактов с Россией

«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Боррель написал в своем аккаунте в Twitter, что в ходе визита в Киев впервые в истории ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры ЕС не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Подобных высказываний не было и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Вашингтон и его страны-союзники контролируют киевский режим и толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий.

До этого, 5 марта, в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022