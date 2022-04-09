Антонов заявил о неготовности РФ мириться с убийствами военнопленных на Украине

Россия не будет мириться с убийствами мирных граждан и военнопленных на Украине. Об этом в субботу, 9 апреля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая в ходе видеоконференции, проводимой Институтом Шиллера.

«Есть очевидная необходимость того, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы никогда не будем мириться с убийствами мирных граждан, равно как и с убийствами и пытками российских пленных военнослужащих», — сказал он.

Посол подчеркнул, что вопиющим примером распространения недостоверной информации о российской спецоперации является клевета в связи с ситуацией в Буче. Антонов отметил, что постановочные сцены, искажающие правду, неприемлемы.

Кроме того, посол объяснил, что задача специальной операции РФ по защите Донбаса заключается в том, чтобы с территории Украины не исходило угроз для России. По его словам, очень важно достичь демилитаризации и денацификации Украины, консолидировать ее статус свободной от ядерного оружия страны и приверженность международным соглашениям по нераспространению оружия массового уничтожения.

Антонов добавил, Россия никогда не настаивала на каких-то односторонних преимуществах, а лишь «требовала уважения своих национальных интересов, изложенных в предложениях США и НАТО в конце 2021 года и отвергнутых ими».

«Политики, которые стремятся свести весь вопрос к кризису на Украине, игнорируют его истоки и заводят дискуссии в тупик. Они поверхностно смотрят на ситуацию, игнорируя коренные причины событий. Следуя этой логике, Россию вместе с США и Великобританией можно обвинить в оккупации в 1945 году нацистской Германии, которая совершила столь много зла и причинила столь много страданий всему миру. Только Советский Союз потерял 7 млн человек в той войне», — указал Антонов.

7 апреля военный следственный отдел Следственного комитета (СК) РФ по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. В ведомстве рассказали о показаниях военнопленного, который сообщил о многочисленных избиениях и издевательствах со стороны вооруженных сил Украины.

5 апреля глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. Глава СК поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого, 2–3 апреля, украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в городе Буча, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».